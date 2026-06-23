Eli Lilly affirme que la politique tarifaire de Trump aura des répercussions sur le lancement de médicaments contre l'obésité en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Maggie Fick

Eli Lilly LLY.N prévoit de lancer son médicament amaigrissant en Europe et au Royaume-Uni au cours du second semestre 2026 ou début 2027. Le laboratoire pharmaceutique vise le marché de la télésanté à la charge du patient, comme il l’a fait aux États-Unis.

Lilly prévoit toujours de solliciter un remboursement public auprès des gouvernements européens lorsque cela sera possible, même si les nouvelles politiques américaines de tarification des médicaments compliquent les négociations avec les autorités sanitaires.

Patrik Jonsson, vice-président exécutif des activités internationales de Lilly, a déclaré à Reuters que la société s’attendait à ce que l’Europe et le Royaume-Uni figurent parmi les prochains marchés à accueillir le médicament, après les récentes autorisations de mise sur le marché aux États-Unis et aux Émirats arabes unis.

Lilly prévoit de commercialiser ce médicament amaigrissant dès qu’elle aura obtenu les autorisations réglementaires, mais s’associera à des entreprises de télésanté, car la plupart des traitements contre l’obésité en dehors des États-Unis sont pris en charge directement par les patients plutôt que par les systèmes de santé publics, a-t-il précisé.

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité de ses efforts visant à développer une activité axée sur le consommateur en matière d’obésité hors des États-Unis, par le biais de prestataires de télésanté, de plateformes de commerce électronique et de canaux de vente directe aux patients. Lilly continue de tirer les leçons du développement du marché américain de l’obésité , a-t-il ajouté.

M. Jonsson a déclaré que Lilly continuerait à solliciter le remboursement dans la mesure du possible, malgré l’incertitude créée par la politique de tarification dite de « nation la plus favorisée » du président américain Donald Trump, qui vise à aligner certains prix des médicaments aux États-Unis sur ceux pratiqués dans d’autres pays.

« Notre objectif restera la prise en charge publique, dans la mesure du possible », a-t-il déclaré. Il a toutefois ajouté que « la clause NPF jouera un rôle pour tous les lancements ».

Lilly a signé l’année dernière un accord avec l’administration Trump s’engageant à appliquer la tarification NPF aux nouveaux médicaments.

M. Jonsson a précisé que Lilly chercherait à obtenir des prix remboursables conformes à l’interprétation qu’a l’entreprise du cadre NPF, qui lie les prix aux prix nets américains ajustés en fonction des niveaux de revenu des pays.

Ses commentaires interviennent alors que les laboratoires pharmaceutiques et les gouvernements européens s’affrontent sur la question de la tarification des médicaments, les entreprises avertissant que la baisse des prix en Europe pourrait affecter de plus en plus les bénéfices réalisés sur le marché américain, très lucratif.