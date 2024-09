Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: accords conclus avec avec Qiagen et Genetic Leap information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 16:59









(CercleFinance.com) - Le néerlandais Qiagen, spécialisé dans les technologies d'échantillons et de tests, a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec l'américain Eli Lilly en vue de développer un outil de diagnostic pour la maladie d'Alzheimer.



Le groupe basé à Venlo (Pays-Bas) indique que ce kit de détection 'in vitro' fonctionnera à partir de sa plateforme de cartouche de test 'QIAstat-Dx'.



L'objectif de la collaboration est de permettre l'identification de tous les génotypes de l'apolipoprotéine E (ApoE), des marqueurs censés jouer un rôle dans le diagnostic de la maladie.



Dans un communiqué, Qiagen et Lilly soulignent qu'il s'agit d'une première dans le domaine.



Parallèlement, la société new-yorkaise Genetic Leap a officialisé de son côté la signature d'un accord de recherche Eli Lilly portant cette fois sur le développement de nouvelles thérapies de médecine génétique.



Aux termes de leur collaboration, Lilly s'appuiera sur la plateforme de criblage de l'ARN conçue par Genetic Leap, qui utilise l'IA, afin d'identifier des oligonucléotides susceptibles de traiter des maladies d'origine génétique.



D'un point de vue financier, Genetic Leap pourrait recevoir jusqu'à 409 millions de dollars sous forme de versement initiale et de paiements d'étape, sans compte d'éventuelles redevances sur les ventes des futurs médicaments à commercialiser.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 911,67 USD NYSE -3,60%