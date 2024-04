Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: accord pour l'achat d'une usine de Nexus aux USA information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 17:12









(CercleFinance.com) - Eli Lilly et Nexus Pharmaceuticals annoncent avoir conclu un accord définitif permettant à Eli Lilly d'acquérir une usine américaine de fabrication de Nexus, l'un des principaux fabricants de produits stériles de l'industrie pharmaceutique.



L'acquisition de cette installation approuvée par la FDA et située à Pleasant Prairie (Wisconsin, USA) élargira davantage le réseau mondial de fabrication de produits parentéraux (injectables) de Eli Lilly et soutiendra la demande accrue pour les médicaments de la société.



Selon Eli Lilly, la production de cette installation pourrait démarrer fin 2025.



' Nous investissons avec audace pour servir nos patients, pour répondre à la demande de produits et pour renforcer les capacités de notre solide pipeline du futur', a souligné Edgardo Hernandez, vice-président exécutif et président en charge de la fabrication chez Eli Lilly.







