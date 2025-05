Eli Lilly: accord de collaboration prolongé avec Purdue information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Lilly a annoncé vendredi la prolongation de sa collaboration avec l'Université de Purdue, via le déblocage d'un investissement susceptible d'atteindre 250 millions de dollars.



Le laboratoire américain précise que l'initiative, baptisée 'Lilly-Purdue 360', a pour objectifs principaux d'accélérer l'innovation pharmaceutique, de combler le fossé entre les découvertes faites en laboratoire et les applications cliniques et de créer des chaînes d'approvisionnement 'plus résilientes'.



Le précédent accord, qui devait expirer en 2027, sera reconduit avec la mise en place de quatre nouveaux projets à réaliser d'ici 2032.



Il est prévu par ailleurs que des chercheurs issus de Purdue travaillent aux côtés des équipes de Lilly sur les sites du groupe à Indianapolis.



Classée parmi les dix premières universités publiques américaines, Purdue accueille plus de 107.000 étudiants, dont environ 58.000 sur ses deux principaux campus de West Lafayette et d'Indianapolis.





