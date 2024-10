Eli Lilly abaisse sa prévision de bénéfice par action annuel

(AOF) - Eli Lilly est attendu en baisse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats du 3e trimestre. Le laboratoire américain a vu son chiffre d’affaires bondir de 20% sur la période grâce à ses produits anti-obésité Mounjaro et Zepbound et le bénéfice par action ajusté a atteint 1,18 dollar. Mais le groupe a ajusté à la baisse ses perspectives annuelles pour viser un chiffre d’affaires entre 45,4 et 46 milliards de dollars, contre 45,4 à 46,6 milliards, et un bénéfice par action compris entre 13,02 et 13,52 dollars contre 16,10 à 16,60 dollars précédemment.

"La société investit massivement pour augmenter l'offre de tirzépatide et a équilibré les activités commerciales et les lancements sur de nouveaux marchés avec sa production pour soutenir la continuité des soins pour les patients", explique Eli Lilly.

Le groupe enregistre parallèlement une charge de 2,8 milliards de dollars pour l'acquisition de la société Morphic.

AOF - EN SAVOIR PLUS