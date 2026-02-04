Elf Beauty revoit ses prévisions annuelles à la hausse, les produits abordables stimulant la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des actions)

Elf Beauty ELF.N a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels après avoir dépassé les estimations de Wall Street pour les résultats du troisième trimestre mercredi, la demande pour ses cosmétiques abordables étant restée forte malgré l'incertitude économique et tarifaire croissante, ce qui a fait grimper les actions d'environ 12% après la cloche.

La société a bénéficié de ventes résistantes aux États-Unis, les acheteurs soucieux des coûts, qui se méfient déjà de l'augmentation du coût de la vie et de l'incertitude macroéconomique, ayant opté pour ses produits de maquillage et de soins de la peau à bas prix. Elf Beauty, qui a acquis la marque Rhode de Hailey Bieber l'année dernière, a élargi sa distribution en ligne et dans les magasins, notamment chez Dollar General DG.N , Amazon AMZN.O , Target TGT.N et Walmart WMT.N , tandis que de récents efforts de marketing et un lancement chez Sephora ont contribué à accroître la notoriété de la marque. Cependant, les tarifs d'importation américains sous le président Donald Trump ont ajouté à l'incertitude commerciale. L'entreprise a déclaré précédemment qu'elle s'attendait à des coûts annuels de plus de 50 millions de dollars en raison de l'augmentation des tarifs d'importation américains au cours de l'exercice 2026. La Chine représente environ 75 % de sa production mondiale en novembre de l'année dernière.

Elf a mis en œuvre une augmentation de prix de 1 $ pour l'ensemble de son portefeuille en août 2025 afin d'atténuer les pressions tarifaires. Malgré cette hausse de prix, l'entreprise a déclaré que 75 % de ses produits étaient vendus à un prix inférieur ou égal à 10 dollars.

La société prévoit désormais un chiffre d'affaires net annuel compris entre 1,60 et 1,61 milliard de dollars, contre une prévision précédente de 1,55 à 1,57 milliard de dollars. Le bénéfice annuel ajusté par action devrait se situer entre 3,05 et 3,10 dollars, contre 2,80 et 2,85 dollars prévus précédemment.

Elf - abréviation de eyes, lips and face (yeux, lèvres et visage) - a fourni ses prévisions pour l'exercice 2026 pour la première fois en novembre 2025, après les avoir retirées en mai.

Pour le troisième trimestre clos le 31 décembre, les ventes ont augmenté de 38 % pour atteindre 489,5 millions de dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes (460,2 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,24 dollar, dépassant l'estimation de 72 cents par action.