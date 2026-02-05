 Aller au contenu principal
Elf Beauty progresse grâce à des perspectives revues à la hausse à la suite d'un solide troisième trimestre
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 10:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février -

** Les actions d'Elf Beauty ELF.N augmentent de 8,2% à 91,62 $ dans les transactions de pré-marché

** La société a revu à la hausse son bénéfice annuel et ses perspectives de ventes après avoir dépassé les estimations pour le troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits cosmétiques à bas prix

** La société de courtage Canaccord Genuity estime que les marques d'ELF continuent de croître plus rapidement que l'industrie, entraînant des gains de parts de marché, et voit d'importantes opportunités d'espaces vierges dans le portefeuille qui pourraient alimenter une nouvelle expansion

** La société prévoit un chiffre d'affaires net de 1,60 à 1,61 milliard de dollars pour l'exercice, contre une prévision antérieure de 1,55 à 1,57 milliard de dollars

** Augmentation des prévisions de bénéfices ajustés de 2,80 à 2,85 dollars par action à 3,05 à 3,10 dollars

** Les ventes de la société au troisième trimestre ont augmenté de 38 % pour atteindre 489,5 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 460,2 millions de dollars

** 12 courtiers sur 16 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 4 à "conserver"; leur prévision médiane est de 115 $ - données compilées par LSEG

** L'action a baissé de 39,43% en 2025

