SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 795,50
-0,32%
Elf Beauty progresse après que BofA a relevé son estimation de prix pour le lancement de la marque Rhode
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 17:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions de la société de maquillage Elf Beauty ELF.N en hausse de 2,6% à 147 dollars

** Bank of America relève l'estimation de prix à 160 de 135 $; réitère la notation "achat"

** La société de courtage prévoit maintenant une croissance des ventes pour l'exercice 2026 de 26 % contre 25 % précédemment, car elle prévoit un lancement important de la marque Rhode et des élasticités meilleures que prévu

** ELF a acquis la marque de maquillage et de soins de la peau du mannequin Hailey Bieber, Rhode, pour environ 1 milliard de dollars en mai

** BofA s'attend àune contribution légèrement supérieure des ventes de Rhode au 2ème trimestre, avec une amélioration des tendances chez ELF par rapport aux augmentations de prix/élasticités pour fournir une croissance des ventes jusqu'au 4ème trimestre

** À plus long terme, BofA s'attend à ce que la croissance des ventes soit principalement due au volume

** L'action d'ELF a augmenté de 14 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

ELF BEAUTY
146,170 USD NYSE +1,87%
