Elf Beauty perd du terrain après que Deutsche Bank a rétrogradé l'action

2 septembre - ** Les actions de la société de maquillage Elf Beauty ELF.N ont baissé d'environ 2% à 122,10 dollars
** Deutsche Bank rétrograde ELF de "acheter" à "conserver"
** La société de courtage indique que les commentaires sur les médias sociaux concernant Elf et Rhode sont devenus de plus en plus critiques au cours des dernières semaines
** Nous continuons à voir de la place pour une expansion importante à travers les lignes de produits Elf et Rhode, en particulier à l'étranger ", dit la maison de courtage
** 13 des 16 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, trois à "conserver"; leur prévision médiane est de 135 $ - données de LSEG
** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action ELF est largement stable depuis le début de l'année
