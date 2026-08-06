Elf Beauty en baisse ; le titre pourrait rester volatil, selon J.P. Morgan

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6 août - ** L'action Elf Beauty ELF.N recule de 2,77% à 83,98 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires net pour l'exercice 2027 à une fourchette comprise entre 1,94 et 1,97 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,84 à 1,87 milliard de dollars

** La société relève son bénéfice annuel ajusté à une fourchette comprise entre 3,50 et 3,55 dollars par action, contre une projection précédente de 3,27 à 3,32 dollars par action

** La croissance sur les marchés internationaux a contribué à compenser la baisse des dépenses des consommateurs américains confrontés à une inflation persistante, indique la société

** Toutefois, le cours de l’action pourrait rester volatil en raison du ralentissement de la croissance attendu au second semestre – J.P. Morgan

** Selon la société, cela reflète ses perspectives prudentes malgré les initiatives de croissance en cours, telles que l’innovation produit, l’expansion du réseau de distribution et la croissance à l’international

** 12 des 18 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 6 « conserver »; leur objectif de cours médian est de 85 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 13,5% depuis le début de l’année