ElevenLabs obtient une valorisation de 11 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails aux paragraphes 4 à 9)

La société ElevenLabs, spécialisée dans la génération de voix par IA, a déclaré mercredi qu'elle avait atteint une valorisation de 11 milliards de dollars après avoir levé 500 millions de dollars lors de son dernier tour de table, ce qui témoigne de l'enthousiasme des investisseurs à l'égard des perspectives de la startup.

Le dernier tour de table, mené par Sequoia Capital, a plus que triplé la valorisation de l'entreprise, qui était de 3,3 milliards de dollars en janvier 2025, lorsqu'ElevenLabs a levé 180 millions de dollars.

Le financement de série D a attiré de nouveaux investisseurs, notamment Lightspeed Venture Partners et Evantic Capital, ainsi que des bailleurs de fonds existants, Andreessen Horowitz et ICONIQ.

Fondée en 2022 par Piotr Dabkowski et son directeur général Mati Staniszewski , ElevenLabs, dont le siège est à Londres, construit des outils d'IA, notamment une plateforme qui transforme les textes en discours réalistes.

L'entreprise prévoit d'utiliser le produit de ce financement pour financer son expansion internationale et poursuivre ses recherches sur les modèles de conversation émotionnelle et le doublage.

Le secteur a connu une ruée d'investisseurs qui se sont empressés d'injecter des milliards dans les entreprises d'IA, dans l'espoir de tirer parti de l'adoption plus large de cette technologie perturbatrice dans tous les secteurs.

"Nous prévoyons d'élargir notre offre Creative... en permettant aux entreprises de créer des agents capables de parler, de taper et d'agir", a déclaré Staniszewski dans un communiqué.

Le financement intervient alors qu'ElevenLabs bénéficie de la popularité virale de l'écosystème OpenClaw, dans lequel les utilisateurs intègrent les modèles vocaux de l'entreprise pour créer des agents d'IA personnels auto-hébergés.

ElevenLabs a généré plus de 330 millions de dollars de revenus annuels récurrents en 2025. Staniszewski espère doubler ce chiffre cette année, a-t-il déclaré au Wall Street Journal, qui a été le premier à rapporter l'information.