ElevenLabs lève 500 millions de dollars pour une valorisation de 11 milliards de dollars

Lastartup d'IA de clonage vocal ElevenLabs a obtenu une valorisation de 11 milliards de dollars après avoir levé 500 millions de dollars lors de son dernier tour de table, a annoncé la société mercredi.

Ce dernier tour de table, mené par Sequoia Capital, a plus que triplé la valorisation de la société, qui était de 3,3 milliards de dollars en janvier 2025, lorsqu'ElevenLabs a levé 180 millions de dollars.

Le financement de série D a attiré de nouveaux investisseurs, notamment Lightspeed Venture Partners et Evantic Capital, ainsi que des bailleurs de fonds existants, Andreessen Horowitz et ICONIQ.

ElevenLabs a généré plus de 330 millions de dollars de revenus récurrents annuels en 2025. Le directeur général Mati Staniszewski espère doubler ce chiffre cette année, a-t-il déclaré au Wall Street Journal, qui a été le premier à annoncer la nouvelle.

Le secteur a connu une ruée d'investisseurs qui se sont empressés d'injecter des milliards dans les entreprises d'IA, dans l'espoir de tirer parti de l'adoption plus large de cette technologie perturbatrice dans tous les secteurs.

Le financement intervient alors qu'ElevenLabs bénéficie de la popularité virale de l'écosystème OpenClaw, où les utilisateurs intègrent les modèles vocaux de l'entreprise pour créer des agents d'IA personnels auto-hébergés.