Elevation Capital Partners présente deux nouveaux fonds

(AOF) - Elevation Capital Partners poursuit sa démarche de démocratisation du private equity à travers son offre de fonds de fonds qui se développe. La société de gestion du groupe Inter Invest propose désormais un fonds grand public, le FCPR Elevation Miriad Vie, référencé au sein de contrats d’assurance vie de trois compagnies d’assurance françaises majeures, et un fonds professionnel, le FPCI Elevation Miriad III, nouveau millésime de la gamme de fonds de fonds Miriad.

Le FPCI Elevation Miriad III permet aux investisseurs particuliers d'accéder, en une seule souscription, à un portefeuille diversifié de 15 à 20 fonds de private equity de premier plan habituellement réservés aux grandes fortunes et family offices, sélectionnés pour leur complémentarité et leur potentiel de création de valeur.

Ce fonds de fonds donne ainsi accès à des centaines d'entreprises non cotées, en France, en Europe et aux États-Unis, via une allocation cible, non garantie, combinant des fonds primaires (autour de 60%), des fonds secondaires (autour de 30%) et des co-investissements (autour de 10%).

En outre, à travers un process de souscription 100% digital, le fonds professionnel Elevation Miriad III est accessible à partir de 100 000 euros et peut faire l'objet de 4 appels de fonds programmés de 25% du montant total engagé.

Le FPCI Elevation Miriad III vise un objectif de rendement minimum de 11% net par an, non garanti (Part A) et un multiple net de x2 (Part A) sur la durée de vie du fonds de 10 ans.

La fiscalité est également optimisée, en cas de plus-values du fonds, grâce au respect du quota fiscal permettant une exonération d'impôt sur le revenu pour les personnes physiques et un taux d'IS réduit pour les personnes morales.