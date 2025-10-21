Elevance signale une augmentation des coûts de l'activité Medicaid en 2026 ; ses actions reculent

Elevance Health ELV.N a déclaré mardi qu'elle s'attendait à ce que les coûts médicaux élevés dans son activité Medicaid persistent l'année prochaine et ne diminuent éventuellement qu'en 2027.

Les commentaires sur l'activité Medicaid ont éclipsé l'enthousiasme initial suscité par le bénéfice de la société, supérieur aux attentes, au troisième trimestre, faisant chuter ses actions de 4 % dans les premiers échanges.

Les assureurs de santé ont dû faire face à des coûts élevés persistants à la suite d'un brassage des inscriptions à Medicaid, des régimes gouvernementaux pour les personnes à faible revenu, ce qui a frappé le secteur. Lorsque les États ont redéfini les critères d'admissibilité, de nombreux membres en bonne santé ont été retirés des listes, laissant la place à ceux qui nécessitaient davantage de services médicaux.

"Nous considérons 2026 comme le point le plus bas", a déclaré Mark Kaye, directeur financier, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, en faisant référence à la rentabilité de Medicaid. Il a ajouté que l'assureur s'attendait à une amélioration jusqu'en 2027.

La principale préoccupation des investisseurs concerne le segment Medicaid de la société, 2026 représentant l'année du creux de la vague pour cette activité, a déclaré Daniel Barasa, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds.

La société a déclaré que la demande élevée en matière de santé comportementale et de médicaments pour la perte de poids a exercé une pression sur les coûts de ses plans soutenus par le gouvernement.

L'impact sur les marges de Medicaid pourrait limiter les bénéfices d'Elevance pour la troisième année consécutive, a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar.

L'EXPIRATION DES SUBVENTIONS

Elevance s'attend également à des coûts plus élevés au quatrième trimestre, car les membres utilisent leurs avantages avant les changements prévus l'année prochaine dans les plans individuels de la société, qui sont conformes à l'Affordable Care Act, connu sous le nom d'Obamacare.

L'expiration prévue en 2026 des crédits d'impôt supplémentaires sur les primes, mis en place pendant la pandémie de COVID-19 pour les personnes souscrivant à des plans Obamacare, a également ajouté de l'incertitude aux inscriptions des patients.

Elevance a déclaré qu'elle était prête à faire face à une série de changements politiques, y compris le renouvellement et la modification des subventions renforcées, mais qu'elle attendrait d'avoir une visibilité claire avant d'émettre une prévision officielle pour 2026. Elevance prévoit d'établir une prévision en janvier.

La société a également réaffirmé sa prévision de bénéfice ajusté pour 2025 d'environ 30 dollars par action, ainsi que son ratio de pertes médicales, le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux, à 90 %.

Le taux de sinistres médicaux de 91,3 % au troisième trimestre n'était pas aussi mauvais que les estimations des analystes, qui s'élevaient à 91,73 %.

Le bénéfice ajusté par action de la société de 6,03 $ a battu les estimations de 4,93 $, selon les données compilées par LSEG.