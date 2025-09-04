Elevance recule, le directeur financier signalant des coûts médicaux potentiellement élevés au troisième trimestre

4 septembre - ** Les actions de l'assureur santé Elevance Health ELV.N chutent de 4 % à 308,73 $

** Les coûts de Medicaid au troisième trimestre sont légèrement plus élevés que prévu, déclare le directeur financier Mark Kaye lors de la conférence de Wells Fargo

** Elevance signale également des marges d'exploitation Medicaid plus faibles et a déclaré qu'il "ne s'attend plus à une amélioration séquentielle de la marge d'exploitation au second semestre de l'année"

** Les coûts médicaux dans le cadre de la Loi sur les soins abordables, également connue sous le nom d'Obamacare, sont également "significativement élevés par rapport aux niveaux historiques" - Kaye

** Pour 2026, la société s'attend à ce que le nombre de membres de Medicare Advantage diminue de 150 000

** Les analystes de Mizuho considèrent le commentaire de l'entreprise comme "mitigé" étant donné l'augmentation limitée de la marge à court terme

** Séparément, la société a réaffirmé ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2025 à environ 30 dollars par action

** En juillet , ELV a réduit ses prévisions de bénéfices annuels et n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour les bénéfices trimestriels

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 16 % depuis le début de l'année