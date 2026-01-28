 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Elevance prévoit pour 2026 des bénéfices inférieurs aux estimations et une baisse du chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de l'entreprise aux paragraphes 4 et 8)

Elevance Health ELV.N a prévu un bénéfice 2026 inférieur aux estimations de Wall Street mercredi et a averti que les revenus diminueront légèrement cette année, signalant que les coûts médicaux élevés continueront à peser sur les assureurs.

Les perspectives moroses ont fait chuter les actions de l'assureur santé de plus de 5% avant la cloche.

La société a déclaré qu'elle s'attend à ce que le total des revenus d'exploitation diminue d'un faible pourcentage à un chiffre en 2026, ajoutant aux préoccupations des investisseurs après que UnitedHealth UNH.N , le pilier de l'industrie, ait également déclarémardi que ses revenus cette année diminueraient de pour la première fois depuis des décennies .

Les prévisions de revenus d'exploitation reflètent une faible baisse à deux chiffres de l'adhésion basée sur le risque, partiellement compensée par des primes plus élevées et la croissance de Carelon, son entreprise de services de santé, a déclaré Elevance.

DES COÛTS MÉDICAUX PLUS ÉLEVÉS

Les assureurs santé ont dû faire face à des coûts médicaux toujours élevés, la demande de services de santé comportementale et de médicaments spécialisés dans le cadre des plans de santé soutenus par le gouvernement ayant fait grimper les coûts au cours des deux dernières années.

Pour le trimestre, la société a déclaré un ratio de sinistres médicaux, le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux, de 93,5 %, reflétant une demande élevée dans les plans individuels de la société, qui sont conformes à la Loi sur les soins abordables, également connue sous le nom d'Obamacare.

Les analystes s'attendaient à un ratio de 93,39 %, selon les données compilées par LSEG.

Elevance a déclaré en octobre qu'elle prévoyait des coûts plus élevés car les membres utilisent leurs avantages avant les changements prévus dans ces plans.

La société prévoit que son ratio de sinistres médicaux pour 2026 sera de 90,2% plus ou moins 50 points de base, ce qui reflète une "vision prudente des tendances en matière de coûts".

"Nous restons confiants dans notre capacité à retrouver une croissance du BPA ajusté d'au moins 12 % en 2027", a déclaré la directrice générale Gail Boudreaux.

La société prévoit que le bénéfice ajusté de 2026 sera d'au moins 25,50 $ par action, ce qui est inférieur aux estimations des analystes, qui étaient de 26,90 $ par action.

Elevance prévoit de réaliser environ deux tiers de son bénéfice ajusté au cours du premier semestre 2026.

Elle a annoncé un bénéfice ajusté de 3,33 dollars par action au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 3,10 dollars par action.

Les recettes d'exploitation trimestrielles de 49,3 milliards de dollars n'ont pas atteint les estimations de 49,82 milliards de dollars, contre 45 milliards de dollars il y a un an.

Valeurs associées

ELEVANCE HEALTH
323,200 USD NYSE -14,25%
UNITEDHEALTH GRO
282,830 USD NYSE -19,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?
    Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?
    information fournie par Ecorama 28.01.2026 14:10 

    Le yen poursuit sa glissade face au dollar, au point d’inquiéter Tokyo. La Banque du Japon envisage désormais une intervention directe pour enrayer la chute de sa monnaie, une option rare et scrutée par les marchés. Entre changement politique, tensions avec la ... Lire la suite

  • ( AFP / NATALIA KOLESNIKOVA )
    Bpifrance se désengage de l'entreprise propriétaire des Vedettes du Pont-Neuf
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.01.2026 14:03 

    La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé mercredi avoir cédé ses parts de l'entreprise propriétaire des Vedettes du Pont Neuf, une des compagnies de croisière sur la Seine, dans laquelle elle avait investi en 2016. Aux côtés du fonds privé UI Investissement, ... Lire la suite

  • Voici pourquoi Trump va gagner son bras de fer contre la Fed !
    Voici pourquoi Trump va gagner son bras de fer contre la Fed !
    information fournie par Ecorama 28.01.2026 14:00 

    La Réserve fédérale s’apprête à maintenir ses taux inchangés, confirmant une phase d’attentisme malgré les pressions politiques croissantes. Avec une économie américaine résiliente et des tensions ouvertes avec la Maison-Blanche, chaque décision de la Fed devient ... Lire la suite

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Atos distingué dans les services de sécurité par le PAC
    information fournie par Zonebourse 28.01.2026 13:45 

    Atos annonce être positionné "Best in Class" dans le PAC Innovation Radar des services de cybersécurité IT/OT France 2025, rapport établi par le PAC, société européenne de conseil et d'analyse de logiciels et de services informatiques. Dans son rapport, PAC souligne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank