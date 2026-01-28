 Aller au contenu principal
Elevance Health prévoit un recul de ses résultats en 2026 sous l'effet de la pression sur les coûts médicaux
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 16:49

Elevance Health a annoncé que son bénéfice ajusté pour 2026 devrait atteindre au moins 25,50 dollars par action, un chiffre inférieur aux attentes des analystes qui prévoyaient 26,90 dollars. Le groupe anticipe également une baisse de quelques pourcents de son chiffre d'affaires opérationnel. Cette annonce fait écho à celle d'UnitedHealth, qui prévoit lui aussi un recul de ses revenus cette année, un phénomène inédit dans le secteur.

Elevance souligne que le recul sera partiellement compensé par la hausse des primes et la croissance de Carelon, sa branche de services de santé. Le taux de sinistralité médicale a atteint 93,5% au quatrième trimestre, contre une prévision de 93,39%, traduisant une forte demande dans les contrats individuels conformes à l'Affordable Care Act. Pour 2026, le groupe vise un taux de sinistralité de 90,2%, assorti d'une marge d'erreur de 50 points de base, en ligne avec une approche prudente face aux hausses persistantes des coûts.

Sur le dernier trimestre de 2025, Elevance a dégagé un bénéfice par action de 3,33 dollars, supérieur aux prévisions, mais son chiffre d'affaires opérationnel, à 49,3 milliards de dollars, est resté légèrement en deçà des attentes. La direction reste néanmoins optimiste à moyen terme : la PDG Gail Boudreaux a réaffirmé viser une croissance d'au moins 12% du bénéfice par action en 2027. Les analystes, tout en notant le manque d'enthousiasme actuel pour le secteur, estiment que les prévisions pour 2026 constituent une base atteignable pour une reprise future.

