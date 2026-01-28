Elevance chute, les prévisions de bénéfices pour 2026 étant inférieures aux attentes

28 janvier - ** Les actions de l'assureur santé américain Elevance ELV.N baissent de 6,7 % à 301 $ dans les échanges de pré-marché

** ELV prévoit FY 2026 bénéfice ajusté d'être au moins 25,50 $ par action, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 26,90 $, selon les données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté du 4ème trimestre de 3,33 $ par action, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,10 $

** Revenus de 49,3 milliards de dollars au 4ème trimestre, par rapport aux estimations de 49,82 milliards de dollars

** Le ratio trimestriel des pertes médicales est de 93,5 %, contre 93,39 % selon les estimations

** L'action ELV a chuté de près de 5 % en 2025