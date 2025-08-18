Eletrobras s'associe à C3 AI pour moderniser le réseau électrique brésilien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie d'électricité brésilienne Eletrobras ELET3.SA s'est associée à C3 AI AI.N pour appliquer l'intelligence artificielle à l'exploitation du réseau de transport d'électricité dans la plus grande économie d'Amérique latine, ont déclaré les deux entreprises à Reuters lundi.

Eletrobras, le plus grand opérateur brésilien dans ce segment , mettra en œuvre l'outil C3 AI Grid Intelligence, qui se concentre sur la surveillance et la résolution des défaillances en temps réel, dans tous ses actifs de transmission.

La valeur de l'accord n'a pas été divulguée.

Les entreprises ont déclaré dans un communiqué commun que l'utilisation de l'intelligence artificielle augmenterait la résilience et la fiabilité du réseau à grande échelle, en aidant, par exemple, à corriger les défaillances plus rapidement.

L'investissement d'Eletrobras dans l'intelligence artificielle intervient à un moment où les investissements dans les réseaux électriques gagnent en importance dans le monde entier, à la fois pour se préparer à une exploitation plus complexe et plus dynamique de matrices électriques diversifiées et pour renforcer la sécurité face à des phénomènes météorologiques extrêmes.

Les incendies à proximité des lignes et des sous-stations constituent l'un des principaux défis auxquels sont confrontées les sociétés de transport d'électricité au Brésil.

"Nous modernisons les processus critiques de surveillance du réseau, ce qui nous permet de répondre aux incidents de manière plus efficace et plus souple, assurant ainsi la stabilité et la disponibilité du système", a déclaré Pablo Flores, directrice exécutive de la protection, de l'automatisation et du contrôle des systèmes d'exploitation chez Eletrobras.