Element Solutions et Solstice Advanced Materials mettent fin à leur accord de fusion

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Element Solutions ESI.N a annoncé jeudi avoir convenu d'un commun accord de mettre fin à son accord de fusion avec la société de matériaux spécialisés Solstice Advanced Materials SOLS.O .