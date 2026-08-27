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Element Solutions et Solstice Advanced Materials mettent fin à leur accord de fusion
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 23:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Element Solutions ESI.N a annoncé jeudi avoir convenu d'un commun accord de mettre fin à son accord de fusion avec la société de matériaux spécialisés Solstice Advanced Materials SOLS.O .

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