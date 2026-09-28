Elekta dans le vert malgré la prudence de Jefferies

(Zonebourse.com) - Elekta se distingue à la Bourse de Stockholm ( 3,93%, à 52,77 couronnes suédoises), après des annonces concernant un élargissement de son portefeuille de solutions de radiothérapie adaptative, avec de nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme Elekta Harmony et sa solution de curiethérapie prostatique Elekta Prostate Guideway.

Le groupe suédois entend ainsi couvrir un éventail plus large de traitements personnalisés, allant de la radiothérapie guidée par IRM avec Elekta Unity à la radiothérapie adaptative guidée par scanner avec Elekta Evo, en passant par la radiochirurgie avec Leksell Gamma Knife Esprit. L'ensemble du portefeuille s'appuie sur le logiciel Elekta ONE.

Elekta Harmony, l'une des plateformes CT-Linac du groupe, prend désormais en charge des traitements adaptatifs en ligne grâce à Elekta ONE Online. Cette fonctionnalité permet aux cliniciens d'évaluer l'anatomie du patient au moment du traitement et de modifier le plan thérapeutique uniquement lorsque cela est nécessaire.

Parallèlement, Elekta Prostate Guideway étend l'approche adaptative à la curiethérapie prostatique à haut débit de dose (HDR). La solution associe imagerie, planification et adaptation du traitement au sein d'un même flux de travail, avec recalcul continu des doses afin de tenir compte notamment des changements anatomiques.

Elekta précise toutefois que la disponibilité et le statut réglementaire de ses produits varient selon les marchés. Prostate Guideway est encore en phase précommerciale et attend l'autorisation 510(k) de la FDA américaine ainsi que le marquage CE dans l'Union européenne.

Pour Jefferies, l'action a gagné 5% sur trois mois, contre environ 1% pour le secteur de la medtech européenne, ce qui reflète vraisemblablement des attentes croissantes de reprise sur des marchés clés comme les Etats-Unis et la Chine, l'approbation d'Evo outre-Atlantique et les récents changements stratégiques impulsés par le nouveau directeur général.

Les analystes ont toutefois maintenu leur recommandation à conserver, avec une cible de cours de 60 couronnes danoises, compte tenu des pressions externes (droits de douane, effet de change et inflation) et d'un historique d'exécution mitigé.

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