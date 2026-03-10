 Aller au contenu principal
Eledon progresse alors que la FDA accorde le statut de médicament orphelin à son médicament contre le rejet des greffes de foie
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 12:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Eledon Pharmaceuticals ELDN.O augmentent de 5,17% à 3,05 dollars avant bourse

** La société déclare que la FDA a accordé le statut de médicament orphelin au tegoprubart pour prévenir le rejet d'une greffe de foie; cette condition implique que le corps attaque le nouvel organe

** Le Tegoprubart, un médicament immuno-modulateur expérimental, a déjà obtenu le statut de médicament orphelin pour les greffes d'îlots de Langerhans et la SLA - ELDN

** Le directeur général d'ELDN déclare que des études suggèrent que le médicament pourrait améliorer la survie du greffon et réduire les effets secondaires par rapport aux thérapies actuelles

** La société prévoit de commencer un essai sur des patients ayant subi une greffe de foie dans le courant de l'année; le médicament est également à l'étude pour les greffes de rein et la SLA, selon la société

** La FDA accorde le statut de médicament orphelin pour promouvoir le développement de médicaments pour les maladies rares affectant moins de 200 000 personnes aux États-Unis.

** Les actions ont baissé de 63 % en 2025

