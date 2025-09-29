Electronics Arts va se privatiser, Battlefield et FC 26 en tête de liste pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts EA.O a annoncé lundi qu'il avait accepté d'être racheté par un consortium comprenant la société de capital-investissement Silver Lake, le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et Affinity Partners pour un montant de 55 milliards de dollars.

La société a prévu une série de sorties majeures pour 2025 et au-delà, y compris de nouveaux épisodes de ses séries phares de jeux de sport et de jeux de tir. Voici les principaux titres de jeux vidéo prévus dans le calendrier de sortie d'EA:

Battlefield 6: Le jeu de tir à la première personne sortira le 10 octobre sur PlayStation 5, Windows et Xbox Series X/S. Il s'agit du 18e volet de la série Battlefield, décrit comme un retour à un ton plus sérieux après les critiques mitigées de Battlefield 2042.

EA SPORTS FC 26: sorti en septembre, avec l'accès anticipé pour l'édition Ultimate le 19 septembre et l'édition standard lancée dans le monde entier le 26 septembre. Il s'agit du troisième volet sous la marque EA Sports FC après le changement de marque de la série FIFA.

F1 25: sorti le 30 mai sur PlayStation 5, Windows et Xbox Series X/S. Il s'agit du jeu officiel couvrant les championnats de Formule 1 et de Formule 2 de 2025.

Split Fiction: un jeu d'action-aventure multijoueur coopératif sorti en mars 2025, centré sur deux auteurs piégés dans leurs propres histoires.

Les Sims 4: Extension Businesses & Hobbies: Un pack d'extension sorti en mars qui ajoute de nouvelles options d'entreprise et de loisirs au célèbre jeu de simulation de vie.

Dragon Age: The Veilguard: Un jeu de rôle de BioWare sorti en octobre de l'année dernière, qui poursuit la célèbre série fantastique.