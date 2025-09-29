Electronics Arts va être racheté par un consortium et sortira de la Bourse

(AOF) - Electronic Arts a annoncé la signature d’un accord définitif en vue de son acquisition par un consortium d’investisseurs composé de PIF, Silver Lake et Affinity Partners. La transaction sera effectuée entièrement en numéraire et valorise Electronic Arts à environ 55 milliards de dollars. Les actionnaires d’EA recevront 210 dollars par action, ce qui représente une prime de 25 % par rapport au cours de clôture de l’action le 25 septembre dernier. La transaction devrait permettre au développeur et producteur de jeux vidéo d’accélérer sa croissance et son innovation.

Andrew Wilson, président-directeur général d'EA, a déclaré : " Les équipes créatives et passionnées d'EA ont offert des expériences extraordinaires à des centaines de millions de fans, développé des licences parmi les plus emblématiques au monde et créé une valeur significative pour notre entreprise. Ce moment est une puissante reconnaissance de leur travail remarquable. À l'avenir, nous continuerons à repousser les limites du divertissement, du sport et de la technologie, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives ".

L'opération, approuvée par le conseil d'administration devrait être finalisée au premier trimestre de l'exercice 2027 sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires. Après la clôture de la transaction, les actions ordinaires d'EA ne seront plus cotées en bourse.

