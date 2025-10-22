 Aller au contenu principal
Electronic Arts renforce son partenariat exclusif avec la NFL
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 17:27

Electronic Arts annonce un nouvel accord pluriannuel élargi avec la National Football League (NFL) pour développer le football américain interactif à l'échelle mondiale. L'accord prolonge l'exclusivité d'EA SPORTS sur la simulation du jeu Madden NFL et inclut de nouveaux contenus pour EA SPORTS College Football, ainsi que des expériences immersives centrées sur la communauté et le jeu social.

Cam Weber, président d'EA SPORTS, souligne que plus de 2 milliards de parties de Madden NFL sont jouées chaque année, illustrant 'une communauté mondiale de fans plus connectée que jamais'. Renie Anderson, directrice commerciale de la NFL, évoque pour sa part 'une nouvelle étape visant à offrir les meilleures expériences autour du sport que nos fans aiment'.

Le partenariat s'accompagne d'initiatives internationales, comme le parrainage du match NFL 2025 à Dublin et la première compétition Madden NFL Championship Series en Espagne. EA investit par ailleurs dans l'intelligence artificielle et les données réelles pour rendre ses jeux encore plus authentiques.

