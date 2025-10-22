Electronic Arts renforce son partenariat exclusif avec la NFL
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 17:27
Cam Weber, président d'EA SPORTS, souligne que plus de 2 milliards de parties de Madden NFL sont jouées chaque année, illustrant 'une communauté mondiale de fans plus connectée que jamais'. Renie Anderson, directrice commerciale de la NFL, évoque pour sa part 'une nouvelle étape visant à offrir les meilleures expériences autour du sport que nos fans aiment'.
Le partenariat s'accompagne d'initiatives internationales, comme le parrainage du match NFL 2025 à Dublin et la première compétition Madden NFL Championship Series en Espagne. EA investit par ailleurs dans l'intelligence artificielle et les données réelles pour rendre ses jeux encore plus authentiques.
Valeurs associées
|200,6450 USD
|NASDAQ
|+0,05%
