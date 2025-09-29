Electronic Arts racheté pour environ $55 mds par un consortium d'investisseurs

Un immeuble de bureaux d'Electronic Arts à Los Angeles, en Californie.

par Zaheer Kachwala

Le géant du jeu vidéo Electronic Arts, à l'origine de titres tels que "Battlefield" ou "Les Sims", a annoncé lundi son rachat par un consortium d'investisseurs pour un montant record de 55 milliards de dollars.

Le consortium est composé de Silver Lake, du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF) et d'Affinity Partners, la société d'investissement de Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump.

Cette opération, qui comprend le retrait de la Bourse de la société, montre que les investisseurs disposant d'importantes ressources misent sur la valeur durable des franchises de jeux à succès, alors que le secteur se remet d'un ralentissement prolongé.

Il s'agirait en outre de la plus importante acquisition à effet de levier (LBO) jamais enregistrée, éclipsant le rachat de TXU Energy en 2007 et d'autres transactions marquantes de cette décennie, telles que celles de la chaîne de magasins Toys "R" Us et le loueur de voitures Hertz.

Elle s'inscrit par ailleurs dans un contexte de reprise des fusions et acquisitions à l'échelle mondiale, la baisse des coûts de financement ayant ravivé l'intérêt pour les transactions de grande envergure.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'EA recevront 210 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime de 25% par rapport au cours de clôture du 25 septembre, avant la publication du Wall Street Journal (WSJ) faisant état d'un éventuel accord.

L'action avance de 4,9% vers 14h30 GMT.

Selon les calculs de Reuters, la valeur de l'opération s'élève à 52,54 milliards de dollars.

L'offre de rachat intervient à un moment crucial pour EA, qui mise beaucoup sur son portefeuille de jeux sportifs et sur la propriété intellectuelle de ses jeux d'action pour surmonter la morosité du secteur, les joueurs étant de plus en plus prudents dans leurs dépenses.

Electronic Arts s'apprête à lancer le très attendu "Battlefield 6" dans un secteur où les joueurs privilégient les titres éprouvés et reconnaissables.

"Bien que le prix de l'offre de 210 dollars par action puisse sembler attrayant, nous pensons qu'il est nettement inférieur à la valeur intrinsèque de la société", ont cependant déclaré les analystes de Benchmark.

"Avec Battlefield 6 sur le point de sortir et un pipeline qui pourrait ajouter plus de 2 milliards de dollars de réservations supplémentaires d'ici l'exercice 2028, la véritable capacité bénéficiaire d'EA commence seulement à émerger", ont-ils ajouté.

Electronic Arts a précisé que l'opération consistait en un investissement en actions d'environ 36 milliards de dollars et en un financement par emprunt de 20 milliards de dollars engagé par JPMorgan, dont 18 milliards de dollars devraient être financés à la clôture de l'opération.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'année fiscale 2027.

(Rédigé par Zaheer Kachwala à Bangalore ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)