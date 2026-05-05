Electronic Arts n'atteint pas ses prévisions de chiffre d'affaires en raison d'un recul de l'engagement autour de « Battlefield »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts

EA.O a manqué mardi les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel, pénalisé par une baisse de l'engagement des joueurs après le lancement de sa franchise « Battlefield » et par le ralentissement de son activité mobile.

* Alors que « Battlefield 6 » avait connu un lancement en force à la fin de l'année dernière, le titre a souffert d'un fléchissement de l'engagement des joueurs, ce qui soulève des inquiétudes quant à son potentiel de revenus à long terme lié aux services en ligne.

* « Battlefield 6 » a connu une « baisse significative » de l'engagement, les indicateurs de « jeux les plus joués » sur Xbox et PlayStation étant en recul par rapport au troisième trimestre, ont indiqué les analystes de TD Cowen dans une note publiée le mois dernier.

* EA a annoncé un chiffre d'affaires de 1,86 milliard de dollars au quatrième trimestre, manquant l'estimation moyenne des analystes de 2,0 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice a atteint 461 millions de dollars, contre 254 millions de dollars un an plus tôt.

* Le lancement prochain de « Grand Theft Auto VI » de Take-Two Interactive TTWO.O représente une menace pour EA, car ce lancement, le plus important de l'histoire du jeu vidéo, devrait monopoliser l'attention des joueurs et leurs dépenses discrétionnaires.

* EA s'apprête à se retirer de la cote dans le cadre d'une acquisition menée par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, en collaboration avec les sociétés de capital-investissement Silver Lake et Affinity Partners, pour un montant de 55 milliards de dollars.