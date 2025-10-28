 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 220,00
-0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Electronic Arts manque ses prévisions de recettes pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 21:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Electronic Arts EA.O a manqué les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre mardi, lesté par des dépenses incertaines sur son portefeuille de sports de base, alors que l'éditeur de jeux vidéo mise beaucoup sur le nouveau titre "Battlefield 6".

La société a enregistré des recettes de 1,82 milliard de dollars, contre des estimations de 1,88 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

ELECTRONIC ARTS
200,3000 USD NASDAQ -0,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank