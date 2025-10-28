Electronic Arts manque ses prévisions de recettes pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Electronic Arts EA.O a manqué les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre mardi, lesté par des dépenses incertaines sur son portefeuille de sports de base, alors que l'éditeur de jeux vidéo mise beaucoup sur le nouveau titre "Battlefield 6".

La société a enregistré des recettes de 1,82 milliard de dollars, contre des estimations de 1,88 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.