Electronic Arts: le titre chute, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 17:26









(CercleFinance.com) - Electronic Arts cède près de 18% à New York après l'annonce de réservations inférieures aux attentes pour le trimestre de décembre.



Dans ce contexte, Jefferies indique réduire sa cible sur le titre, passant de 175 à 155 dollars, mais confirme sa note d'achat.



'La fatigue des dépenses à propos d'Ultimate Team et le taux de désabonnement des joueurs constituent des problèmes importants que la direction devrait aborder le 4 février, tout comme les plans de redressement pour l'exercice 2026', a souligné Jefferies.





Valeurs associées ELECTRONIC ARTS 117,43 USD NASDAQ -17,51%