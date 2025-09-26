Electronic Arts en passe de se retirer de la Bourse pour environ $50 mds - source

(.)

L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts (EA) EA.O est en discussions avancées pour se retirer de la Bourse dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 50 milliards de dollars, a rapporté à Reuters vendredi une source au fait du dossier, confirmant une information du Wall Street Journal (WSJ).

A la Bourse de New York, l'action EA bondit de plus de 14% à la suite de cette information.

Un groupe d'investisseurs comprenant la société de capital-investissement Silver Lake et le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF) pourrait dévoiler un accord concernant EA dès la semaine prochaine, a précisé la source.

Electronic Arts, Silver Lake et le PIF n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters.

L'éditeur de jeux vidéos a lancé "College Football 26" en juillet, espérant s'appuyer sur le succès de l'édition de l'année dernière, qui est devenue l'une des meilleures ventes de 2024.

EA a également présenté une bande-annonce de "Battlefield 6", misant sur ce titre pour relancer la franchise alors que le précédent volet n'avait pas convaincu les joueurs.

Le lancement de "Battlefield 6" est prévu pour l'exercice fiscal annuel en cours et les analystes s'attendent à ce que le jeu se vende à des millions d'exemplaires.

Electronic Arts, dont la capitalisation boursière est d'environ 42 milliards de dollars, a prévu des réservations nettes ("net bookings") pour le deuxième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street, en raison l'incertitude dans les dépenses de consommation dans un environnement économique difficile.

(Rédigé par Juby Babu à Mexico City; version française Claude Chendjou)