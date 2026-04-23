Electrolux se renforce en Amérique du Nord avec le chinois Midea
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 17:50
Cette alliance vise à soutenir une croissance rentable et à accompagner la transformation des activités du groupe dans la région. Elle doit permettre de renforcer l'offre de produits grâce à davantage d'innovation, une meilleure compétitivité coûts et une flexibilité opérationnelle accrue.
Electrolux anticipe un impact positif sur ses ventes, ainsi qu'une amélioration progressive de son efficacité au cours des trois prochaines années, avec un gain estimé à environ 0,6 milliard de couronnes suédoises à horizon trois ans.
Le groupe prévoit en revanche de comptabiliser des éléments non récurrents négatifs d'environ 2,4 milliards de couronnes suédoises au deuxième trimestre 2026, dont 0,9 milliard avec un impact sur la trésorerie.
Le partenariat devrait entrer en vigueur au troisième trimestre 2026 et vise à renforcer les capacités d'innovation et de développement de produits du groupe en Amérique du Nord.
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