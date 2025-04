Electrolux: renoue avec les bénéfices au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 10:22









(CercleFinance.com) - Electrolux annonce que ses ventes ont atteint 32.5 milliards de SEK au 1er trimestre, en hausse de 5% par rapport à la même période un an plus tôt (et +7,9% en organique).



Le bénéfice d'exploitation ressort à 452 millions de SEK loin de la perte de 720 millions de SEK enregistrée un an plus tôt, et laisse apparaitre un bénéfice trimestriel de 42 millions de SEK (vs une perte de 1230 millions de SEK au 1er trimestre 2024).



Le BPA ressort ainsi à 0.16 SEK vs -4.55 SEK il y a un an.



À l'approche du deuxième trimestre 2025, les perspectives de demande pour les appareils électroménagers deviennent ' de plus en plus incertaines ', souligne Electrolux.



Dans ce contexte, Electrolux a révisé ses perspectives de marché pour l'Amérique du Nord pour l'ensemble de l'année 2025 par rapport à 2024, en les faisant passer de ' Neutres ' à ' Neutres à négatives '. Par ailleurs, les perspectives de demande pour les marchés d'Europe, d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine restent ' Neutres '.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.