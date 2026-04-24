Electrolux plonge après une perte surprise au T1 et une augmentation de capital dilutive

L'action Electrolux

ELUXb.ST chute de plus de 24% vendredi, le fabricant suédois d'appareils électroménagers ayant fait état d'une perte surprise au premier trimestre, avec l'effondrement de la demande en Amérique du Nord, tout en dévoilant une augmentation de capital avec effet dilutif.

Vers 08h39 GMT le titre Electrolux recule de 24,25% et s’achemine vers sa pire séance sur les marchés, atteignant son plus bas niveau depuis 2009.

Electrolux a fait état d’un résultat opérationnel ajusté en baisse de 56% sur un an, à 198 millions de couronnes suédoises (18,30 millions d'euros), bien en-deçà du consensus, qui tablait sur 781 millions de couronnes.

Le groupe a indiqué que ses ventes en Amérique du Nord, une région clé représentant environ un tiers de son chiffre d’affaires, mais où l’entreprise rencontre des difficultés depuis plusieurs années, ont reculé de 11,6% à données comparables, entraînant une baisse de 0,5% des ventes au niveau du groupe.

Jeudi, après la clôture, l'entreprise a également annoncé son intention de créer trois coentreprises avec Midea

000333.CZ dans la fabrication de réfrigérateurs et de produits de lavage, ainsi qu’une augmentation de capital de 9 milliards de couronnes destinée à financer ce partenariat et d’autres mesures de restructuration.

Le partenariat et les autres mesures distinctes entraîneront la suppression de 3.000 emplois, a précisé Electrolux.

Le directeur général Yannick Fierling a déclaré aux analystes et aux médias lors d’une conférence téléphonique jeudi que ces initiatives transformeront à long terme l’avenir d’Electrolux.

Electrolux est confronté à une demande faible et à la concurrence de rivaux proposant des prix plus bas, ce qui a fait perdre à l'action de 75% de sa valeur par rapport à ses sommets de 2021. Le groupe s’est engagé ces dernières années dans une restructuration, réduisant ses coûts et se concentrant sur des segments plus haut de gamme afin d’améliorer sa rentabilité.

JP Morgan a souligné dans une note anticiper des révisions "significatives" à la baisse du consensus, et prévoir que l'impact sur le bénéfice par action sera encore plus marqué en raison de l’augmentation de capital prévue.

(Greta Rosen Fondahn et Boleslaw Lasocki, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)