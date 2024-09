Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Electrolux: nouvelle responsable des relations investisseurs information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 11:06









(CercleFinance.com) - Electrolux fait part de la nomination d'Ann-Sofi Jönsson au poste de responsable des relations avec les investisseurs et du reporting sur le développement durable, nomination qui prendra effet à compter du 10 février 2025 au plus tard.



Actuellement responsable des relations investisseurs, de la gestion des risques du groupe et du développement durable chez Munters Group, elle a précédemment occupé des postes similaires au sein de Saab, ABB AG, Accenture AG et Siemens Building Technologies.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.