Electrolux: nouvel accord pour la cession de Memphis

(CercleFinance.com) - Electrolux Group annonce avoir accepté de céder son usine de Memphis, au Tennessee, à une société d'investissement basée aux États-Unis pour un montant de 61 millions de dollars (soit environ 675 millions de couronnes suédoises).



Ce nouvel accord, qui fait suite à un premier contrat avec un autre acheteur qui n'a pas abouti, comprend une période de diligence raisonnable avant la finalisation de la transaction, au cours de laquelle le nouvel acheteur peut le résilier.



Un gain approximatif de 50 millions de dollar sera comptabilisé dans le cadre de la clôture de la transaction, attendue au cours du quatrième trimestre 2023. Pour rappel, la production du groupe suédois d'électroménager à Memphis s'est arrêtée fin juin 2022.





