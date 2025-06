Electrolux: nouveau directeur de la stratégie information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - Electrolux fait part de l'arrivée, à compter du 19 juin, de Vincent Rotger pour occuper le poste de directeur de la stratégie, en charge du domaine organisationnel du développement de l'activité, succédant ainsi à Henrik Dagberg qui a décidé de quitter le groupe suédois. Vincent Rotger possède près de trois décennies d’expérience dans l’industrie de l’électroménager, ayant exercé diverses fonctions chez Whirlpool et Haier. Il a travaillé plus récemment au sein d'une startup axée sur les appareils électroménagers durables. En tant que nouveau chief strategy officer d'Electrolux, il sera responsable de la stratégie des activités, ainsi que des opérations de croissance externe (M&A), et sera placé sous l'autorité directe du directeur général (CEO) Yannick Fierling.

