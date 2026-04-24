Electrolux lourdement sanctionné après un trimestre décevant
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 10:45
Le fabricant suédois d'appareils électroménagers chute de 23% à la Bourse de Stockholm après avoir publié des résultats décevants au titre du premier trimestre, marqués par une perte d'exploitation inattendue, tout en annonçant une augmentation de capital d'ampleur et un partenariat stratégique en Amérique du Nord.
Le groupe prévoit de lever 9 milliards de couronnes suédoises, soit environ la moitié de sa capitalisation boursière, lors d'une opération dont la souscription se déroulera du 2 au 16 juin 2026. Environ la moitié des fonds sera consacrée à la réduction de la dette, avec pour objectif de ramener le ratio dette nette/EBITDA à 2x à court terme, contre 3,0x en 2025 et 3,8x au premier trimestre 2026.
Sur le plan opérationnel, les performances du trimestre sont nettement inférieures aux attentes. Les ventes organiques sont restées quasi stables (-0,5%, contre 7,9% un an plus tôt), pénalisées par la forte dégradation de l'activité en Amérique du Nord, où elles reculent de 11,6%. Le résultat d'exploitation du groupe a chuté de 56% à 198 millions de couronnes, loin du consensus de 781 millions.
Cette contre-performance s'explique principalement par une perte opérationnelle accrue en Amérique du Nord, qui atteint 868 millions de couronnes, contre 337 millions un an plus tôt. Celle-ci intègre notamment une charge de 300 millions liée à un changement d'estimation comptable sur les provisions pour remises clients, dans un contexte de forte volatilité des prix, ainsi qu'au rappel volontaire d'un nombre limité de cuisinières à gaz Frigidaire.
Pour tenter de redresser sa rentabilité dans la région, Electrolux a annoncé un partenariat stratégique avec le groupe chinois Midea, reposant sur la création de trois coentreprises : une joint-venture commerciale détenue à parts égales dans la conservation des aliments, ainsi que deux entités industrielles, dont l'une aux États-Unis (linge) contrôlée à 55% par Electrolux et l'autre au Mexique (réfrigération) détenue à 65% par Midea.
L'objectif est de réduire les coûts et d'accélérer l'innovation produit.
L'opération se traduira par une charge totale de 2,4 milliards de couronnes, dont 900 millions avec un impact de trésorerie en 2026. À terme, le groupe vise environ 600 millions de couronnes d'économies annuelles à horizon 2028.
"Les résultats du premier trimestre 2026 sont nettement en deçà des attentes et les perspectives pour 2026-2027 incertaines. Aussi, ces coentreprises présentent des risques liés à la complexité et à la mise en oeuvre à court terme", résume AlphaValue.
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