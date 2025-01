Electrolux: le nouveau DG proposé pour le conseil information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 11:34









(CercleFinance.com) - Electrolux a annoncé mardi que son comité des nominations avait proposé la nomination de Yannick Fierling, son directeur général depuis le 1er janvier dernier, au sein du conseil d'administration.



Le groupe d'électroménager suédois précise que sa nomination sera soumise au vote des actionnaires à l'occasion de la prochaine assemblée générale, prévue le 26 mars.



Cette annonce intervient alors que Yannick Fierling a remplacé en début d'année Jonas Samuelson, qui a également exprimé sa volonté de quitter le conseil d'administration de la société.



En dehors de la nomination de Fierling, les actionnaires devront également se prononcer sur la réélection de Torbjörn Lööf en tant que président du conseil d'administration et sur les prolongations des mandats de Geert Follens, Petra Hedengran, Ulla Litzén, Daniel Nodhäll, Karin Overbeck, David Porter et Michael Rauterkus.



Le conseil d'administration du groupe serait ainsi composé de neuf membres.





