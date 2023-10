Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux: en chute après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 11:14









(CercleFinance.com) - Electrolux dévisse de plus de 10% à Francfort, au lendemain de la publication de ses résultats de troisième trimestre 2023, marqués pourtant par un retour à un BPA positif de 0,46 couronne suédoise, contre une perte de 2,23 couronnes par action un an auparavant.



Le fabricant d'électroménager a néanmoins accusé une baisse organique de 7,9% de ses ventes, à 33,4 milliards de couronnes, avec la faiblesse persistante de la demande sur le marché et des effets prix négatifs liés à une activité promotionnelle accrue.



Electrolux relève son objectif d'économies nettes de coûts à entre 10 et 11 milliards de couronnes en 2024 par rapport à 2022, ce qui devrait entraîner une charge de restructuration de deux à 2,5 milliards au quatrième trimestre 2023.





