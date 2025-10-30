 Aller au contenu principal
Electrolux-Ebit au T3 légèrement au-dessus des prévisions
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 07:32

Le fabricant d'appareils électroménagers Electrolux ELUXb.ST a annoncé jeudi un résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) légèrement supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre, et a indiqué que la croissance des ventes provenait principalement de l’Amérique du Nord, où il a maintenu ses perspectives de marché.

L'Ebit du groupe suédois, dont les marques comprennent également Frigidaire et AEG, a plus que doublé pour atteindre 890 millions de couronnes (81,05 millions d'euros) au cours de la période juillet-septembre, contre 349 millions de couronnes un an plus tôt.

Les analystes prévoyaient un Ebit de 875 millions de couronnes, selon un consensus fourni par le groupe.

(Rédigé par Greta Rosen Fondahn, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

