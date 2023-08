Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Electrolux: des appareils plus écolos au salon de Berlin information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 12:16









(CercleFinance.com) - Electrolux a présenté mardi à l'occasion du salon de l'électronique de Berlin toute une gamme d'appareils électroménagers écologiques moins gourmands en énergie.



La gamme 'EcoLine' issue de sa marque haut de gamme AEG propose notamment un lave-linge étiqueté 'A' permettant un lavage efficace dès 30 degrés avec une économie d'énergie de l'ordre de 30%.



Les sèche-linge AEG EcoLine - doté d'un système de pompe à chaleur - permet quant à lui d'économiser jusqu'à 68% d'énergie par rapport à un sèche-linge traditionnel.



Le lancement de cette nouvelle ligne, qui est également composée d'un aspirateur sans fil, de tables de cuisson, de hottes, de cuisinières et de purificateurs d'air, intervient alors qu'un récent sondage effectué par GfK a montré que 61% des consommateurs européens étaient sensibles aux questions d'efficacité énergétique lors de l'achat d'un appareil électroménager.



L'Ifa de Berlin est un salon professionnel consacré aux marchés de l'électronique grand public et de l'électroménager.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.