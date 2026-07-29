Electrolux dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à des mesures d'économies, mais la demande américaine s'affaiblit

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* Le résultat d'exploitation du groupe a dépassé les attentes, entraînant une hausse de 20 % du cours de l'action

* Selon les analystes, les économies de coûts “portent leurs fruits”

* Les ventes en Amérique du Nord reculent de 2,9 % dans un contexte de baisse de la confiance des consommateurs

* Le directeur général indique que les coûts liés aux droits de douane continueront de peser sur les résultats au cours des prochains trimestres

par Greta Rosen Fondahn

Electrolux ELUXb.ST a annoncé mercredi une hausse inattendue de son résultat opérationnel de base, tout en indiquant que les conditions de marché s'étaient détériorées en Amérique du Nord, une région clé pour le fabricant d'appareils électroménagers qui tente actuellement de redresser son activité et de restructurer ses opérations.

Le résultat d'exploitation du groupe, hors éléments non récurrents, de la société suédoise, qui détient notamment les marques Frigidaire et AEG, a atteint 1,2 milliard de couronnes (124 millions de dollars) sur la période d'avril à juin, contre 797 millions un an plus tôt, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui tablaient sur 617 millions de couronnes, grâce à une croissance organique des ventes de 2 %.

Le cours de l'action a progressé de 20 % en début de séance.

Ce résultat a été favorisé par un remboursement de 34 millions de dollars de droits de douane aux États-Unis et par une variation de 174 millions de couronnes liée au régime d’assurance maladie collective des retraités du groupe, a indiqué Electrolux.

LA FAIBLESSE DU MARCHÉ AMÉRICAIN PERSISTE

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé dans ses régions EMEA-APAC (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Asie-Pacifique), ainsi qu'en Amérique latine.

“En Amérique du Nord, la faiblesse des conditions de marché et la pression sur les coûts liée aux droits de douane ont continué de peser sur les performances”, a déclaré le directeur général Yannick Fierling.

Le fabricant d’électroménager a été confronté à une faible demande et à une concurrence sur les prix, son activité nord-américaine — qui représente environ un tiers de son chiffre d’affaires — ayant notamment peiné à dégager un résultat d’exploitation ces dernières années. Les actions d’Electrolux en tiennent compte, s’échangeant à plus de 75 % en dessous de leur plus haut niveau atteint en 2021. En juin, l’entreprise a procédé à une émission de droits de souscription à forte décote, d’un montant de 9 milliards de couronnes suédoises, afin de financer un partenariat avec son concurrent chinois Midea 000333.SZ en Amérique du Nord, de restructurer ses activités mondiales et de réduire sa dette.

“Les résultats montrent que les mesures de réduction des coûts portent leurs fruits, tandis que la demande en Europe et en Amérique du Nord, deux marchés importants, reste modérée”, ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note.

Electrolux a indiqué que les économies de coûts avaient contribué à hauteur de 1,4 milliard de couronnes au résultat du trimestre. La société a toutefois indiqué que les incertitudes économiques et les craintes liées à l’inflation pesaient sur la confiance des consommateurs en Amérique du Nord, où Whirlpool

WHR.N est son principal concurrent. Elle a fait état d’une baisse organique de 2,9 % de son chiffre d’affaires sur ce marché et a maintenu des perspectives de marché négatives.

Si les hausses de prix ont permis de compenser en partie les droits de douane sur l’acier, l’aluminium et le cuivre, la pression sur les coûts “persistera et pèsera sur les résultats au cours des prochains trimestres”, a déclaré M. Fierling.

(1 $ = 9,6759 couronnes suédoises)