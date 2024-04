Electrolux creuse ses pertes au 1T, départ du PDG en 2025

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le fabricant suédois d'électroménager Electrolux a annoncé vendredi avoir doublé sa perte au premier trimestre à 1,2 milliard de couronnes suédoises (103 millions d'euros) et le départ de son PDG, dans un contexte d'attentisme des consommateurs.

"Après avoir eu le privilège de servir pendant plus de huit ans en tant que président-directeur général du groupe Electrolux, j'ai décidé de quitter mon poste le 1er janvier 2025", a déclaré Jonas Samuelson, cité dans le communiqué de résultats.

"L'année 2024 a commencé sur une note similaire à celle de fin 2023, avec l'effet cumulé d'une forte inflation, de taux d'intérêt élevés et des tensions géopolitiques qui continuent de peser sur le moral des consommateurs, resté faible sur nos principaux marchés", a-t-il ajouté.

La perte nette entre janvier et mars 2024 s'élève à 1,23 milliard de couronnes suédoises après 588 millions sur la même période un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires est en baisse de 5% à 31 milliards de couronnes, principalement en raison de la baisse des prix sous l'effet d'une forte concurrence en particulier en Amérique du Nord, selon Electrolux.

"L'affaiblissement de la demande a entraîné une baisse des volumes pour le groupe, à l'exception de l'Amérique latine où la demande accrue des consommateurs a contribué à l'augmentation des ventes", précise-t-il.

En octobre 2023, le fabricant avait annoncé un plan de suppression de 3.000 postes pour réduire les coûts de 2,4 milliards de couronnes.

"La nouvelle organisation a été mise en place avec succès et les mesures de réduction des coûts progressent comme prévu. Les bénéfices devraient en découler principalement" à la deuxième moitié de 2024, selon le rapport trimestriel.