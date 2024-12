Electrolux: amende de 44,5 millions d'euros en France information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - Electrolux a confirmé jeudi que l'Autorité française de la concurrence lui avait infligé une amende de 44,5 millions d'euros pour avoir participé à des pratiques d'entente sur les prix dans l'Hexagone.



Dans un communiqué, le groupe d'électroménager suédois indique qu'il avait déjà comptabilisé le montant de l'amende en tant qu'élément exceptionnel dans ses résultats du deuxième trimestre 2023, date à laquelle un règlement à l'amiable avait été conclu avec le régulateur français.



L'Autorité de la concurrence a prononcé ce matin une sanction de 611 millions d'euros à l'encontre de 10 fabricants et de deux distributeurs de produits électroménagers pour avoir pris part à des pratiques verticales de fixation du prix de vente.



D'après l'autorisé, ces ententes ont été mises en oeuvre entre février 2007 et décembre 2014 et avaient pour objectif de maintenir des prix de vente plus élevés, notamment face à l'émergence des distributeurs en ligne.



Les entreprises sanctionnées sont BSH, Candy Hoover, Eberhardt, Electrolux, Whirlpool, LG, Miele, SEB, Smeg, Boulanger et Darty.





