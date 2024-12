Electrolux: a signé un prêt de 200 ME avec la BEI information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Le groupe a signé un prêt de 200 millions d'euros avec la Banque européenne d'investissement (BEI) pour soutenir la recherche, le développement et l'innovation (RDI) sur des appareils électroménagers plus économes en énergie.



Le prêt de la BEI est soutenu par InvestEU, le programme de l'Union européenne qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d'euros d'investissements supplémentaires d'ici 2027.



Ce financement permettra au groupe Electrolux de développer des appareils de pointe pour la préparation et la conservation des aliments, l'entretien des tissus et de la vaisselle, tout en améliorant les technologies numériques sur toutes les plateformes de produits.



' Notre objectif dans les années à venir sera d'accélérer les synergies entre technologie et durabilité pour développer des produits plus intelligents et plus économes en ressources afin d'aider les consommateurs à vivre de manière plus durable ', déclare Elena Breda , directrice de la technologie et du développement durable du groupe Electrolux.





