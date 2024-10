Électrique: les Chinois Nio et Xpeng augmentent leurs livraisons au 3e trimestre

(AOF) - Les constructeurs chinois de véhicules électriques Nio et XPeng sont attendus en nette hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de leurs livraisons. Nio annonce que 61 855 véhicules ont été livrés au cours des trois mois se terminant en septembre 2024, un chiffre en hausse de 11,6 % sur un an. Xpeng annonce pour sa part 46 533 unités livrées au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 16 % sur un an.