Electricité : malgré le froid, RTE "n'émet pas d'alerte", "tout va très bien se passer", promet le gouvernement

Dans les rues de Lille, le 3 décembre 2023 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

"On prévoit un pic pour cette semaine qui aura lieu mercredi matin à hauteur de 83 gigawatts et qui sera couvert par la production d'électricité française", a détaillé le directeur de l'exploitation chez RTE, Arnaud Mazingue, sur BFM Business ce lundi 8 janvier.

La France commence l'année 2024 avec un épisode de froid démarré dimanche 7 janvier et qui va s'intensifier jusqu'à mardi. Les températures négatives prévues ont poussé certaines préfectures, dont celle d'Ile-de-France, à activer leur plan "Grand froid". La journée de mardi devrait être la plus froide, avec des températures négatives en matinée sur la quasi-totalité du pays : -5°C à Belfort, -3 à Lille, -2 à Paris, Bordeaux et Rennes, 0 à Lyon et Toulouse...

Mais alors, doit-on craindre des coupures d'électricité ? Le directeur de l'exploitation chez RTE, Arnaud Mazingue, s'est voulu rassurant ce lundi sur BFM Business. "Tout va bien", a-t-il promis, "malgré la reprise de l'activité économique" et "des températures en-dessous des normales de saison". "On prévoit un pic pour cette semaine qui aura lieu mercredi matin à hauteur de 83 gigawatts et qui sera couvert par la production d'électricité française. On n'émet pas d'alerte", a-t-il assuré.

"On a prévu d'être à l'équilibre : ni importation, ni exportation" d'électricité vers les pays voisins, a poursuivi Arnaud Mazingue, selon nos confrères. Puis de citer les cas où "on solliciterait nos capacités d'importation" : si "les températures seraient un peu différentes de celles prévues par Météo France" ou bien si les vents sont "un peu plus faibles que prévus".

Même son de cloche du côté de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Invitée sur France Info ce lundi, elle a également assuré que "tout va très bien se passer". "Nous avons beaucoup d'électricité que nous produisons et nous en avons tellement que nous exportons et que nous avons atteint un record d'exportation fin décembre", a-t-elle ajouté, précisant encore que "nous avons du gaz dans nos stockages". "Nous avons collectivement baissé notre consommation de gaz et d'électricité", a aussi rappelé la ministre, incitant les foyers à "continuer à mettre le chauffage à 19 degrés".