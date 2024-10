Par ailleurs les entreprises chinoises ont construit des usines à l'échelle mondiale, notamment au Mexique et en Europe, pour localiser leurs opérations et atténuer l'impact des tarifs .

A ce moment-là, "les exportations de la Chine vers les États-Unis ont diminué, tandis que celles vers le reste du monde ont augmenté". Les exportations chinoises vers les États-Unis dans les domaines des véhicules électriques, des cellules solaires et des semi-conducteurs sont "très faibles".

(AOF) - L’impact de mesures protectionnistes vis-à-vis de la Chine par Donald Trump "sera limité", affirme Kay Kong Chay, gérant de portefeuille de la stratégie actions chinoises chez NAM (Nordea Asset Management). Si Donald Trump a prévu d'introduire un droit de douane d'importation d'au moins 60 % pour la Chine et de 10 à 20 % sur le reste du monde. " L'impact sera limité", car "les mesures tarifaires ne sont pas nouvelles et ont été mises en œuvre par l'administration Trump depuis 2018".

Élections US: "impact limité" d'éventuelles mesures protectionnistes selon Nordea AM

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.