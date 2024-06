Élections: les dirigeants de TPE/PME redoutent les projets de la prochaine majorité (CPME)

(AOF) - "Les chefs d’entreprise sont inquiets", affirme la CPME sur la base d’une enquête réalisée par questionnaire en ligne entre le 20 et le 24 juin. Plus d’un tiers (35%) des 1066 patrons de TPE/PME ayant répondu redoutent "l’instabilité politique" : 78 % d’entre eux considèrent qu’"une hausse des dépenses publiques risquerait de conduire le pays à la faillite et à sa mise sous tutelle du FMI".

Selon la majorité élue à l'Assemblée nationale, de nombreux chefs de petites entreprises "reporteront leurs projets d'investissement ou de recrutement" (58 % dans le cas d'une majorité du Nouveau Front populaire, 36 % dans le cas d'une majorité du Rassemblement national et de ses alliés, contre 12% dans le cas d'une majorité Renaissance et ses alliés).

La promesse électorale du Nouveau Front populaire consistant à porter le salaire minimum à 1600 euros nets par mois est celle qui effraie le plus les dirigeants: plus d'un entrepreneur répondant sur dix (14%) "n'aurait d'autre choix que de cesser leur activité", tandis que près de 3 sur 10 d'entre eux (27%) "licencieraient une partie de leur personnel pour sauver leur entreprise".

Une très grande majorité (83%) de dirigeants sont opposés à une diminution généralisée de la durée légale hebdomadaire de travail, à 32 heures. Seuls 12% d'entre eux y sont favorables pour les seuls métiers pénibles.

Ces chefs d'entreprise sont une très large majorité (82%) à refuser un abaissement de l'âge légal de départ à la retraite proposé tant par le Rassemblement national que par le Nouveau Front populaire, considérant cette idée comme irréaliste dans l'état actuel des finances publiques (65%).

Ils ne sont en revanche pas opposés (70%) à une indexation des pensions sur l'inflation. La moitié d'entre eux (50%) avalisent une indexation des salaires sur l'inflation,"probablement parce qu'ils pratiquent ainsi dans leur propre entreprise" selon la CPME.