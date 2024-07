Elections législatives : les effets de contagion devraient être limités (Generali AM)

(AOF) - Generali AM juge qu’il est difficile de dire comment les spreads franco-allemand évolueront au cours des prochaines semaines de campagne électorale et qu’il existe un risque qu’ils continuent à s’écarter. "Après les résultats des élections et la formation de la majorité politique, les marchés pourraient se stabiliser", explique-t-il. Le gestionnaire d’actifs note que les craintes concernant les politiques fiscales du parti d’extrême droite sont élevées, car le déficit s’élève à 5% et le ratio dette-PIB est supérieur à 110%.

Generali AM note également que le spread français à 2 ans n'est pas inférieur au spread à 10 ans - un signal clé d'un risque idiosyncratique limité pour l'instant - et que les rendements à 10 ans sont assez stables (alors que les spreads se sont élargis en raison de la baisse des taux allemands). Il fait remarquer que le "flight to quality" a fait baisser les taux du Bund, qui devraient pour l'instant rester entre 2,2% et 2,5%.

Selon le gestionnaire d'actifs, le risque en France pourrait être idiosyncratique et les effets de contagion limités.